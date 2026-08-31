Stop Biogás presenta alegaciones y pide el archivo del proyecto de la macroplanta de biometano en Tordehumos

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial Valladolid Stop Biogás ha presentado alegaciones y ha exigido el archivo definitivo del proyecto de macroplanta de biometano en Tordehumos, la instalación que se pretende ubicar en las parcelas 74 y 98 del Polígono 1 del término municipal.

En el marco del periodo de información pública tras el anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL N.º 138), la asociación ha formalizado "un riguroso recurso de alegaciones" contra la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto impulsado por la empresa Capwatt Biometano Esp4, S.L. (Expediente: 027-25-AAVA).

En el escrito presentado, la asociación ha argumentado que la planta de valorización de residuos industriales y agrícolas a gran escala es "incompatible con el suelo rústico y vulnera directamente las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Tordehumos", según ha trasladado la Junta Directiva de la Asociación Provincial Valladolid Stop Biogás a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la asociación ha denunciado la falta de "justificación objetiva" en la elección de la ubicación, una actuación que "incumple" la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental al descartar polígonos industriales preparados.

Con este contexto, la oposición al proyecto se basan en cuatro ejes, el primero de ellos hace referencia a la "amenaza a los acuíferos y consumo de agua masivo", porque la planta se asentaría sobre unidades hidrogeológicas sensibles "sin garantizar la estanqueidad de las balsas de digestato y depósitos, lo que supone un peligro inminente de filtración de nitratos y amonio al agua subterránea".

Además, el proyecto requiere "ingentes" cantidades de agua "sin acreditar" la concesión previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, un consumo que pone "en riesgo" el suministro de la población y el regadío agrícola local.

En segundo lugar, el impacto en la salud y malos olores es otra de las preocupaciones que despierta la instalación de la macroplanta, ya que la recepción y procesado "de más de 75 toneladas diarias de residuos generará la emisión constante de amoniaco (NH3), sulfuro de hidrógeno (H2S) y mercaptanos".

En esta línea, la organización ha transmitido que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado "carece de un estudio dinámico de dispersión de olores riguroso, ignorando el régimen de vientos y las inversiones térmicas de la comarca de Tierra de Campos, lo que afectará gravemente a la calidad de vida en Tordehumos y municipios colindantes".

El tercer eje que han señalado es la degradación de las infraestructuras y tráfico pesado de camiones de gran tonelaje que "colapsarían los caminos rurales y carreteras locales estrechas, no adaptadas para este tipo de transporte", en un proyecto que "no contempla los costes de mantenimiento, trasladando la degradación viaria a las arcas públicas".

En cuarto lugar, las alegaciones contemplan el posible daño al patrimonio natural y a las aves esteparias que habitan en la comarca de Tierra de Campos, unas grandes rapaces protegidas por la Directiva Aves europea, y en este sentido, la instalación "representa un riesgo crítico de electrocución, colisión y pérdida de hábitat".

Finalmente, se ha denunciado que "no se han evaluado los impactos acumulativos y sinérgicos" con otros proyectos industriales de la zona.

Por todo ello, la asociación ha solicitado a las autoridades ambientales de la Junta de Castilla y León que se tengan por formuladas estas objeciones, se desestime y deniegue la Autorización Ambiental Integrada a Capwatt Biometano Esp4, S.L., y se ordene el archivo definitivo del expediente.