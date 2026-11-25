Stop Ganadería Industrial alerta del impacto de una macrogranja en un acuífero contaminado de Peñaranda (Burgos). - STOP GANADERÍA INDUSTRIAL

BURGOS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha alertado de que una empresa tramita ante la Junta de Castilla y León una macrogranja de 4.600 cerdos de cebo a 3,1 kilómetros de Peñaranda de Duero (Burgos), sobre un acuífero en mal estado químico por nitratos.

La plataforma, que agrupa a más de 150 movimientos vecinales, ha solicitado a la Administración autonómica que emita una declaración de impacto ambiental desfavorable y deniegue la autorización del proyecto, cuyo plazo de alegaciones permanece abierto hasta el 30 de diciembre.

La organización ha analizado la documentación publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 13 de noviembre y denuncia, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que el estudio de impacto ambiental presenta "incoherencias y deficiencias graves" que impiden evaluar el impacto real de esta instalación de 552 unidades de ganado mayor (UGM).

Según ha recordado el colectivo, la propia Junta ya requirió en octubre al promotor para que subsanara el expediente, por lo que ha advertido de que la Administración "no puede autorizar algo que ni siquiera se puede evaluar".

Respecto al consumo de recursos, el proyecto contempla la extracción de hasta 24,4 millones de litros de agua al año, una cifra superior al gasto de toda la población de Peñaranda, procedente de la masa de agua subterránea 'Aranda de Duero', que abastece a los pozos del municipio.

Los datos del Plan Hidrológico del Duero incluidos en el expediente señalan que este acuífero sufre contaminación difusa de nitratos y afronta un riesgo alto de no recuperarse en 2027, el plazo fijado por el organismo de cuenca.

Asimismo, el documento recoge que por las naves pasarían unos 11.600 cerdos anuales que generarían 9,9 millones de litros de purines con más de 42.000 kilos de nitrógeno, además de emitir casi 36.000 kilos de metano y cerca de 9.000 de amoniaco.

La explotación también quemaría unos 23.000 litros de gasóleo en un generador al carecer de conexión eléctrica, mientras que dos tercios de los purines (6,7 millones de litros) se entregarían a un gestor externo y el resto se esparciría en unas 210 hectáreas de cultivo.

Stop Ganadería Industrial ha animado a vecinos, bodegas y ayuntamientos de la Ribera del Duero a presentar alegaciones antes del 30 de diciembre y ha recordado que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero exigió en julio una mejor ordenación territorial.

Según las encuestas ganaderas del Ministerio de Agricultura, la capacidad porcina de la provincia de Burgos ha crecido un 25 por ciento entre 2005 y mayo de 2025, al pasar de 388.861 a 486.444 cabezas, mientras que los sacrificios en mataderos burgaleses aumentaron un 22 por ciento en dos décadas hasta alcanzar los 1,3 millones de cerdos en 2024.