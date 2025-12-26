La Strauss European Orchestra protagoniza los Conciertos de Año Nuevo en el Teatro Juan Bravo

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de vicente (izda); la presidenta de la Filarmónica, Carmen Gruber, y el alcalde de Segovia, José Mazarías - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Strauss European Orchestra, acompañada por la soprano Pilar Tejero y el barítono Francisco Bermudo, ofrecerá los dos Conciertos de Año Nuevo que organiza la Sociedad Filarmónica de Segovia (SFS) en el Teatro Juan Bravo de la Diputación, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.

Los conciertos tendrán lugar los días 2 y 3 de enero, a las 20.30 horas, y quedan pocas entradas disponibles, según han anunciado desde la Filarmónica.

Las dos instituciones públicas junto a la Sociedad Filarmónica han firmado el convenio para la realización de los dos conciertos. El presidente de la institución provincial, y titular del Teatro, Miguel Ángel de Vicente; el alcalde de Segovia, José Mazarías, y la presidenta de la Sociedad Filarmónica, Carmen Gruber, se han reunido en el Juan Bravo para la firma del convenio y la presentación de ambos eventos musicales.

La orquesta que va a protagonizar este primer evento de la Filarmónica, cuya tradición ya cumple casi tres décadas, según ha recordado Gruber, será la Strauss European Orchestra, fundada en 1990 por el director Eusebiu Sandu, y formada por músicos provenientes de Europea Central y del Este.

La formación musical es "reconocida internacionalmente por su rigor estilístico y su capacidad para transmitir, tanto la solemnidad como el humor de la música vienesa". La Strauss European ha colaborado con directores como Alfonso Saura, Theo Wolters o José Antonio Irastorza, entre otros.

Durante la rueda de prensa, Miguel Ángel de Vicente ha recordado que el convenio de los Conciertos de Año Nuevo "refuerza el compromiso de la Diputación con la cultura y la música clásica, una línea de cultura que se mantiene a lo largo de todo el año con la celebración de los conciertos de la Sociedad Filarmónica, y otras campañas que llevan la cultura a todos los rincones de la provincia". Para De Vicente, los Conciertos de Año Nuevo son, en particular, "tanto conciertos como eventos que enriquecen la vida cultural de la ciudad, atraen a visitantes y consolidan la programación provincial".

Para el alcalde Mazarías, la contribución del Ayuntamiento en estos conciertos es parte del interés del consistorio segoviano por actividades culturales "que con más de dos décadas de tradición ya son un referente cultural en la Navidad de Segovia".

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Filarmónica de Segovia ha recordado que la Sociedad se fundó "el mismo año que la Universidad Popular, ahora la Academia de San Quirce, y el mismo año que se inauguró el Juan Bravo", teatro que Carmen Gruber ha definido como "el teatro d ella Filarmónica". Para la presidenta de la Sociedad, la entidad musical "ha sido un puntal de la cultura de Segovia desde su fundación".

Gruber ha señalado que los conciertos con los que Segovia inicia el año serán "muy alegres, con un programa muy bonito", en una ocasión, ha añadido, en la que se adorna y se 'pone muy guapo' al teatro.