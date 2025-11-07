Suárez-Quiñones afirma que los problemas de arrastre de cenizas son puntuales y las captaciones de agua están protegidas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la directora general de Vivienda, María Pardo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que los problemas de arrastre de cenizas de los incendios ocurridos este verano son "puntuales", ha defendido las actuaciones llevadas a cabo por la Junta "en tiempo" y ha aclarado que las captaciones de agua están protegidas desde el primer momento.

Suárez-Quiñones, en el marco de una rueda de prensa para presentar la resolución de ayudas para accesibilidad en viviendas, ha incidido en que se ha realizado un proyecto técnico de cada incendio en el que se han contemplado numerosas actuaciones para la restauración y la regeneración de toda la zona afectada.

Entre las primeras actuaciones se encuentran las "de emergencia", aquellas para evitar los arrastres, que consisten no sólo en echar paja en las zonas afectadas, que es una de ellas, sino también la realización de albarradas, de pequeños diques, "que están funcionando".

El titular de Medio Ambiente ha apuntado que ha habido lluvias "intensas" durante los últimos días y han surgido "escasos" problemas como en las localidades leonesas de Molinaseca, donde se solucionó "en 24 o 36 horas", y Puente de Domingo Flórez, donde también se actúa. "Por lo tanto están funcionando, los sistemas están funcionando", ha insistido.

FALTAN DEL GOBIERNO

En esta línea, ha recordado que faltan por llevar a cabo algunas actuaciones que realizan las confederaciones hidrográficas, cuya gestión corresponde al Gobierno de España, que "todavía no se han puesto a hacerlas", pero las que dependen de la Junta de Castilla y León se están ejecutando "ya desde hace tiempo".

Además, Suárez-Quiñones ha afirmado que estos trabajos "van en tiempo", pero ha advertido de que no los arrastres de cenizas se están produciendo porque es algo "inevitable" y lo que se hace con estas actuaciones es "minimizar, limitar".

En este marco, ha añadido que "desde el primer momento" se realizaron actuaciones de la Junta para la protección de las captaciones de agua, ya en agosto, cuando lo que se llevó a cabo fue la "identificación" y "determinación" de aquellas captaciones que, primero, podrían haber estado afectadas por los incendios y, segundo, que fueran susceptibles de sufrir consecuencias por los arrastres y se han hecho distintas actuaciones para evitarlo.

Así, ha asegurado que "a día de hoy" no se tiene noticia de problemas más que los "puntuales", que cuando se producen "inmediatamente" la Junta "actúa para poner filtros, para realizar las actuaciones necesarias para evitar los perjuicios que puedan suponer para la población".