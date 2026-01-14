Suárez-Quiñones califica la situación meterológica de agosto de "extraordinaria" e "inédita" y condicionó los incendios

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante un Pleno de las Cortes. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado de "extraordinaria" e "inédita" la situación meteorológica del mes de agosto de 2025, algo que condicionó la extinción de los graves incendios que se produjeron en la Comunidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha mostrado la "disposición siempre a mejorar" y a hacer un "análisis autocrítico", de lo que ha afirmado que derivan "mejoras constantes" en el operativo como las previstas para este año, ha apuntado que "uno de los aspectos clave y determinante al hablar de incendios forestales es la meteorología", algo que se demuestra año tras año.

"Podemos contar con los mejores medios humanos y materiales, pero cuando la meteorología es adversa, el incendio gana fuerza, velocidad y peligrosidad", ha explicado.

El titular de Medio Ambiente ha concretado que los periodos prolongados de altas temperaturas, ausencia de precipitaciones y baja humedad ambiental provocan una desecación "extrema" de la vegetación, facilitando que cualquier chispa -ya sea por causas naturales o humanas- pueda desencadenar un incendio.

Sin embargo, la meteorología "muestra toda su influencia" en la propagación del fuego, donde el viento juega un "papel protagonista", que puede transformar un incendio controlado en una situación crítica en cuestión de minutos. "Junto a él, las altas temperaturas y la baja humedad relativa favorecen una combustión más rápida e intensa, haciendo que el fuego avance con mayor velocidad y agresividad", ha incidido Suárez-Quiñones, quien ha añadido que también la meteorología es determinante en la extinción.

Por ello, ha destacado el papel que han tenido las variables de temperatura, viento, humedad y precipitaciones en la "extraordinaria magnitud".

Así, durante 2025 se produjo una primavera lluviosa y con altas temperaturas lo que ha favorecido el desarrollo de la vegetación y a aumentar las cargas del combustible vegetal. "En definitiva, condiciones preliminares muy favorables para el crecimiento de la vegetación, y a continuación condiciones muy secas y cálidas, por tanto, gran cantidad de combustible disponible", ha explicado.

Sin embargo, a ello se unió en agosto "un episodio ni visto ni registrado" hasta la fecha de incendios forestales de "gran intensidad y virulencia", con un muy alto número incendios forestales que de forma casi simultánea se han convertido y superado ampliamente en pocas horas la superficie de un gran incendio forestal (más de 500 hectáreas).

RÁPIDA PROPAGACIÓN

En este sentido, ha advertido de que se han visto velocidades de propagación de hasta 6 kilómetros por hora, "incluso mayores", y comportamientos "explosivos", lo que los ha llevado a estar fuera de capacidad de extinción desde sus inicios, o incendios que afectaban a más de 6.000 hectáreas en el transcurso de una tarde "en pocas horas".

Entre algunos de los aspectos que han contribuido en el desarrollo de estos incendios, el consejero ha señalado una ola de calor de 16 días continuados, con temperaturas muy altas, humedades relativas especialmente bajas, incluidas las noches, junto a vientos y rachas con episodios convectivos que favorecieron igniciones múltiples (simultaneidad).

Además, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha aclarado que se trata de unasvariables sobre las que en muchas ocasiones "existe escasa capacidad de gestión en el control y la extinción del incendio".

Sin embargo, ha aclarado que su análisis y valoración permiten incorporar las lecciones "aprendidas" sobre este episodio al próximo Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción 2026 que se traducen en medidas para la mejora y el perfeccionamiento ante el nuevo rango de valores extremos climáticos documentados, "que han determinado un evento meteorológico combustible extraordinario como el vivido este pasado agosto".

Además, el titular de Medio Ambiente ha explicado que los comportamientos "extremos" de los incendios en este agosto derivan de en primer lugar de unas inéditas condiciones meteorológicas desfavorables, con una ola de calor que ha sido la más intensa y duradera desde que hay registros en España, con una anomalía de 4,6 grados.

Asimismo, se han registrado numerosos días consecutivos con Índice de Riesgo de incendio forestal "extremo", humedades relativas mínimas muy bajas durante tiempo prolongado del 5 al 20 por ciento, máximas por debajo del 50 por ciento donde se han producido estos incendios o valores de 30-35 pro ciento según zonas, lo que ha motivado que el combustible ha estado sin recuperar humedades.

De la misma forma, se ha producido una ausencia prologada de precipitaciones y condiciones atmosféricas de gran inestabilidad con comportamientos convectivos y la formación de pirocúmulos así como inversiones térmicas con la rotura del "cinturón", lo que conlleva grandes propagaciones y que ha supuesto en varias ocasiones la restricción del vuelo de los medios aéreos, también inversiones térmicas por las tardes con acumulación de humos en superficie.

A esto se han sumado tormentas secas derivando en incendios por rayos y rayos latentes, vientos intensos hasta entre 65 y 90 kilómetros por hora en zonas de incendio y "gran variabilidad" de la componente de las rachas de viento y se generaron tormentas que, en gran parte, fueron de tipo seco, por lo que las descargas de rayos produjeron ignición de los combustibles. A ello se unió una alta carga de disponibilidad del combustible, dado el gran estrés hídrico del combustible, ha señalado el consejero.