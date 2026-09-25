Suárez-Quiñones confía en que la UVA solucione con "rapidez" la falta de profesores en Enfermería en Palencia

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, junto al rector de la UEMC, David García, durante el acto de inauguración del curso académico 2026/27 - UEMC

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRE SS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha mostrado confiado en que la Universidad de Valladolid (UVA) solucione con "rapidez" la situación del grado de Enfermería en Palencia, después de que los estudiantes hayan expresado su malestar ya que han transcurrido 14 días desde el inicio del curso académico y sólo hay dos profesores que imparten clase.

En declaraciones a los medios antes de participar en acto de inauguración del curso académico 2026/27 de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), el responsable autonómico ha señalado que el inicio de los cursos en las nueve universidades de Castilla y León, con 21 campus universitarios y 103.500 estudiantes, puede registrar "incidencias", aunque ha defendido la capacidad de las propias universidades para gestionar estas situaciones.

En este sentido, ha apelado a la autonomía universitaria y ha asegurado que la UVA "tiene capacidad suficiente para acometer las actuaciones que sean necesarias para revertir esa situación", por lo que ha pedido esperar a la actuación y gestión de la institución académica.

Preguntado sobre si la situación se solucionará pronto, el consejero ha respondido que está "seguro de que sí" y ha indicado que la Universidad de Valladolid "trabaja" para resolverla.