Suárez-Quiñones informa a ATA sobre las ayudas del 'Kit de autónomos' y garantiza "diálogo y colaboración"

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una reunión de trabajo con representantes de ATA Castilla y León. - JCYL

VALLADOLID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de ATA Castilla y León, encabezados por su presidenta, Leticia Mingueza Balseca, en la que ha informado sobre las ayudas del nuevo 'Kit de autónomos' y ha asegurado "diálogo y colaboración.

Suárez-Quiñones ha detallado durante este encuentro las iniciativas en marcha durante la presente legislatura en apoyo de los trabajadores autónomos, agrupadas en el 'Kit de autónomos', el cual incluye el Bono Autónomos de 300 euros, la ampliación de ConsolidaCyL hasta los 24 meses, el Bono Recupera-T para compensar las pérdidas sufridas durante los periodos de baja laboral y el refuerzo de RelevaCyL para favorecer la continuidad de negocios viables.

Precisamente, el relevo generacional ha centrado una parte importante de la reunión al constituir uno de los "principales retos" a los que se enfrenta el trabajo autónomo en Castilla y León, especialmente en el medio rural, donde la continuidad de muchos pequeños negocios es "fundamental" para mantener la actividad económica, el empleo y los servicios de proximidad.

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y ATA Castilla y León han acordado, finalmente, mantener abiertas las vías de "diálogo y colaboración", de manera que se da continuidad a una relación que ambas partes consideran "positiva" para avanzar en medidas que respondan a las necesidades reales de los trabajadores autónomos de Castilla y León.

Los representantes de ATA Castilla y León han trasladado, en este contexto, su disposición a seguir con la colaboración con la Junta y aportar iniciativas y propuestas que contribuyan a "mejorar las políticas dirigidas al colectivo".

En la reunión, además del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y la presidenta de ATA Castilla y León, han participado la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho Sanz; la directora general de Economía Social y Autónomos, María Dolores Borén Alfaro; el secretario general de la Federación Nacional de ATA, José Luis Perea Blanquer, y la vicepresidenta nacional de ATA, Susana Romero.