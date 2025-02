Quiñones niega el cierre de torres de vigilancia y asegura que trabajarán "más tiempo que nunca"

LEÓN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha negado este viernes "de forma absoluta" el cierre de torres de vigilancia del operativo autonómico contra incendios forestales y a asegurado que estas infraestructuras "trabajarán más que nunca".

Al ser preguntado durante su visita a las obras de la base de helicópteros del Oterico, en Riello (León), el consejero ha insistido en que "no se va a cerrar ninguna torre de vigilancia" y que se va a ampliar el trabajo que los profesionales desarrollan en las mismas.

Sobre la polémica generada los últimos días, ha aclarado que ha surgido porque un documento interno en el que la Consejería trabaja con los sindicatos y la patronal baraja la sustitución de algunas torres de vigilancia "allí donde proceda" por sistemas de vigilancia digital.

El objetivo del mencionado documento es "eliminar alguna torre que pueda estar duplicada" y que está recogida en un documento de planificación de trabajo que "alguien interesado en las polémicas y en calentar el ambiente" ha sacado a la luz "antes de terminar y de establecer las conclusiones".

"Al margen de que haya alguna torre que por razón de inspección de trabajo tenga que no estar operativa porque no reúna las condiciones y haya que hacer arreglos, no se va a cerrar ninguna", ha reiterado Suárez-Quiñones.

Por todo ello, ha pedido que termine "esta polémica" y se ha referido a aquellos que han vertido estas afirmaciones al acusarlos de "calentar sobre la mentira y sobre la falsedad y no sobre la verdad".