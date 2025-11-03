Subdelegación de Salamanca asegura que no hay planes para abrir un centro de acogida de migrantes "a corto plazo"

SALAMANCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Gobierno de Salamanca ha asegurado hoy que no está en los planes de la Secretaria de Estado de Migraciones "abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo" en el antiguo centro de San Juan de Sahagún, mientras que el Grupo Municipal del Partido Popular sostiene que tanto el PSOE como el Gobierno de España mienten "descaradamente" a los salmantinos.

A través de un comunicado, desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca se indica ha añadido que se trata de "un centro cedido por la Seguridad Social a la Secretaría de Estado de Migraciones" y que necesita "una serie de arreglos y rehabilitación debido a su mal estado y que fueron parados por el Ayuntamiento al precisar nueva documentación".

Añaden que esa nueva documentación se ha presentado porque la Secretaria de Estado de Migraciones "quiere garantizar la legalidad urbanística de todos los centros adscritos a la misma. El envío de la documentación requerida por al Ayuntamiento de Salamanca está a la espera de la concesión de la licencia de obra por parte del Consistorio para continuar con esa rehabilitación".

Finalizan indicando que "la rehabilitación de este edificio, que reiteramos está en mal estado, no significa que se vaya abrir un centro para personas migrantes" en la antigua residencia de mayores situada en la carretera de Aldealengua.

Sin embargo, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado la intención del Gobierno de construir en este lugar un centro de acogida para inmigrantes, ya que este propósito "queda claramente indicado en la documentación presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca el pasado 27 de octubre para solicitar la licencia de obra".

Según apunta el Grupo del PP, "este propósito ya estaba claro cuando en diciembre de 2024 la empresa pública Tragsa, en representación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó una declaración responsable para iniciar las obras en la antigua residencia ubicada en el número 2 de la carretera de Aldealengua".

Han asegurado, además, que aquella declaración "venía acompañada de una propuesta de acondicionamiento donde se detallaba el uso que se le iba a dar, que no era otro que un centro de acogida de inmigrantes con 448 plazas, el doble de las que contaba la residencia al sustituir las camas individuales por las literas".

Para finalizar, los 'populares' indican que "es inconcebible que a un Gobierno que ningunea a Salamanca y la deja fuera de cualquier inversión; que racanea la cuarta frecuencia del Alvia los fines de semana cuando hay demanda para una quinta o una sexta; que acumula más de cinco años de retraso en la electrificación de la vía férrea hasta la frontera; que no ofrece soluciones a las glorietas de Buenos Aires y E.Leclerc, así como al acceso norte; un Gobierno que no ha querido aportar ni un solo euro al proyecto del Puerto Seco o al desarrollo tecnológico de la ciudad, le entren las prisas para acondicionar un centro de acogida de inmigrantes sin contar ni con el Ayuntamiento ni con los vecinos, a los que les miente y les toma el pelo".