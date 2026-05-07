Sube un 0,20 la población residente en CyL en el primer trimestre, octavo mejor dato del país

Archivo - Un grupo de gente espera a la sombra para cruzar un paso de peatones en la Gran Vía de Madrid.
Archivo - Un grupo de gente espera a la sombra para cruzar un paso de peatones en la Gran Vía de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 9:16
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VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Castilla y León aumentó en 4.767 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 2.423.399 habitantes a 1 de abril de 2026, lo que supone un incremento del 0,20 por ciento, como en España, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de abril publicados este jueves por el INE.

Castilla y León ha anotado el octavo mejor dato en la evolución de la población que creció durante el primer trimestre de 2026 en todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo en Canarias y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,39 por ciento), Castilla-La Mancha (0,36 por ciento) y Región de Murcia (0,33 por ciento).

Además, en comparación con el mismo periodo de 2025 la población residente en Castilla y León ha aumentado en 19.127 personas, lo que supone un 0,80 por ciento más.

A nivel nacional la población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026, el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 459.462 personas.

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