Sube un 0,39% la estimación de nacimientos en septiembre, por debajo de la media (0,95%)

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un aumento del 0,39 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de septiembre de 2025 cuando se alcanzaron los 1.116 natalicios con un acumulado de 9.508, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas cifras sin inferiores respecto al total nacional que ha crecido un 0,95 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 28.597 y un acumulado de 238.715.
El incremento de septiembre es inferior al del mismo mes de 2024 cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León aumentó un 4,63 por ciento con 1.107 natalicios entonces y un acumulado de 9.877.