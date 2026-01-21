Sube un 0,44% la estimación de nacimientos en noviembre en CyL, peor dato que la media nacional que crece un 1,08%

Archivo - Pies de un bebé - QUIRÓNSALUD - Archivo
VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un ligero aumento del 0,44 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de noviembre de 2025 cuando se alcanzaron los 1.055 natalicios con un acumulado de 11.614, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas cifras en el total nacional que ha crecido un 1,08 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 27.436 y un acumulado de 294.629.
En noviembre de 2024 la estimación de nacimientos en Castilla y León también fue positiva pero creció mucho menos ya que llegó al 0,06 por ciento con 1.009 natalicios entonces y un acumulado de 11.563.