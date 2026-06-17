Sube un 0,71% la estimación de nacimientos en abril en CyL, algo más que en España (0,68%)

Archivo - Imagen de una mano de un bebé y su madre. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 0,71 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de abril de 2026, cuando se alcanzaron los 1.011 natalicios con un acumulado de 4.089.

Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha subido un 0,68 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio con un total de 25.352 natalicios.

Estos datos contrastan, además, con los registrados en abril de 2025 cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León cayó un 0,83 por ciento con un total de 1.073 natalicios entonces y un acumulado de 4.092 en los cuatro primeros meses del pasado año.

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