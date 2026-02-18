Sube un 0,86% la estimación de nacimientos en diciembre, por debajo de la media (0,99%)

Archivo - Pies de un bebé - QUIRÓNSALUD - Archivo

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 0,86 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de diciembre de 2025 cuando se alcanzaron los 1.050 natalicios con un acumulado de 12.649, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto supone un aumento de los nacimientos ligeramente inferior al nacional que ha crecido un 0,99 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio hasta un total de 27.274 nacimientos y un acumulado de 321.164.

El año pasado los nacimientos aumentaron un 0,36 por ciento en Castilla y León, que alcanzó entonces los 978 alumbramientos y un total de 12.541.

