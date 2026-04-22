Sube un 1,09% la estimación de nacimientos en febrero en CyL, menos que la media donde crece un 1,49%

Archivo - Foto de bebé recién nacido. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un aumento del 1,09 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de febrero de 2026 cuando se alcanzaron los 963 natalicios, con un acumulado de 1.979 según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el total nacional ha crecido un 1,49 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio hasta un total de 24.362 y 51.910 en lo que va de año por lo que el aumento de Castilla y León es 0,40 puntos inferior.

Además, estos datos contrastan con los registrados en febrero de 2025 cuando la estimación de nacimientos cayó un 7,67 por ciento en Castilla y León con un total de 895 natalicios entonces.