Sube un 1,1% la venta de turismos usados en CyL con 106.554 operaciones en 2005

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La venta de turismos usados aumentó un 1,1 por ciento en Castilla y León en el año 2025, que cerró con 106.554 operaciones en total, frente a un 4,2 por ciento en España, según los datos aportados este jueves por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En total, el pasado año se transfirieron 123.401 vehículos de ocasión en Castilla y León, lo que supone un incremento del 1,3 por ciento, de los que 106.554 fueron turismos, con ese 1,1 por ciento más, y 16.847 furgonetas, con un alza del 2,4 por ciento.

Por provincias, el mayor aumento de las ventas de vehículos de ocasión se registró en Salamanca, con un 3,8 por ciento más y 17.362 unidades, seguida de Palencia, con un 3,7 por ciento más; Burgos, con un 2,6 por ciento más y 17.894; Valladolid, con un 1,6 por ciento y 24.352; León, con un 0,5 por ciento y 23.131, y Zamora, con un 0,2 por ciento y 9.512.

Sin embargo, las tres provincias restantes anotaron descensos en la venta de vehículos usados, con especial incidencia en Soria (-2,9 por ciento hasta 4.812), seguida de Ávila (-1,2 por ciento hasta 8.674) y Segovia (-0,7 por ciento y 8.975).

Por otro lado y según los datos aportados por Ancove, la venta de vehículos de segunda mano cayó un 3,4 por ciento en diciembre hasta las 11.524 unidades transferidas, con especial incidencia en Soria, donde descendió un 14,3 por ciento hasta 389 unidades, seguida de Ávila, con un -13,4 por ciento y 781; Zamora, con un -11,2 por ciento y 887 ventas; Valladolid, con un -10,8 por ciento y 2.127, y Segovia, con un -4,5 por ciento y 812.

Las otras cuatro provincias cerraron diciembre en positivo con incrementos del 5,5 por ciento en Palencia (838 operaciones), Burgos (5,3 por ciento y 1.766 ventas), Salamanca (3,1 por ciento y 1.680 ventas) y León (0,4 por ciento y 2.244 unidades transferidas).