Sube un 1,16% el número de pensiones y un 4,54% la cuantía

Archivo - Dos personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 634.023 en septiembre, un 1,16 por ciento más que hace un año (+1,57 por ciento en España), con una cuantía media de 1.314,89 euros, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza los 1.313,97 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,54 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, también ligeramente por encima del incremento registrado en el resto del país (4,45 por ciento).

De las 634.023 pensiones registradas en la Comunidad, 40.078 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.160,10 euros; 94.734 de Burgos (1.412,75 euros); 140.748 de León (1.311,14 euros); 44.321 de Palencia (1.345,45 euros); 83.263 de Salamanca (1.229,68 euros); 35.837 de Segovia (1.254,25 euros); 22.952 de Soria (1.274,02 euros); 124.329 de Valladolid (1.436,10 euros) y 47.761 pensionistas de Zamora (1.131,54 euros).

Esto representa aumento del número de pensionistas en las nueve provincias con especial intensidad en Valladolid, donde suben un 2,06 por ciento, seguida de Ávila (1,57 por ciento), Salamanca y Segovia (1,37 por ciento), Palencia (1,30 por ciento) y de Burgos (1,29 por ciento) con el resto por debajo del uno por ciento: Soria, 0,99 por ciento; León, 0,32 por ciento, y Zamora, 0,20 por ciento.

Además, del total de pensiones concedidas en septiembre, 18.845 son de orfandad, con una cuantía media de 568,01 euros; 3.915 son familias numerosas que perciben 803,71 euros; 50.443 son por incapacidad permanente por una media de 1.201,55 euros; 413.083 son por jubilación, con una percepción media de 1.503,00 euros, y 147.737 son por viudedad, con una media de 936,44 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 143.614 y suponen el 22,7 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,8 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,6 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra de nuevo en León, con 27.172, seguida de Salamanca, con 24.407; Valladolid, con 23.246; Zamora, con 17.032; Burgos, con 15.801; Ávila, con 13.005; Palencia, con 9.710, Segovia, con 8.543, y Soria, con 4.698.