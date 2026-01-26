Sube un 12,0% la firma de hipotecas en noviembre, noveno mayor aumento del país

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Euríbor a 12 meses, el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, cayó ayer al 3,509% en su tasa diaria, si bien la ta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León aumentó un 12,0 por ciento en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 12,4 por ciento a nivel nacional), y sumó un total de 1.906 operaciones.

Sin embargo y si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retrocedieron en la Comunidad, con una caída del 9,1 por ciento, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, en Castilla y León se prestaron 217,82 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en noviembre, un 11,63 por ciento más del capital prestado que hace un año pero un 11,0 por ciento menos que el mes anterior.

En función del total de fincas, en noviembre se constituyeron un total de 2.783 hipotecas en Castilla y León con un desembolso de capital de 311,69 millones de euros. De ellas, 61 fueron sobre fincas rústicas y 2.722 sobre urbanas.

Y dee las 2.722 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en noviembre en Castilla y León, 1.906 fueron sobre viviendas; 32 en solares y 784 en otro tipo.

Por su parte, el número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 49 y en 29 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 314 hipotecas con cambios en sus condiciones, 236 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 3.351 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 2.084 correspondieron a viviendas, 158 a fincas rústicas, 594 a urbanas y 515 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+54,30%), Comunitat Valenciana (+25,68%) y Andalucía (+25,17%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Aragón y Madrid con caídas del 9,23%, 7,35% y 3,28%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+81,14%), Canarias (+45,61%) y Comunitat Valenciana (+41,94%) marcando los mejores registros, salvo en Aragón, en donde se redujo un 1,86%.