Sube un 12,28% la afiliación de trabajadores extranjeros en noviembre

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de noviembre en 99.593, lo que supone un aumento interanual del 12,28 por ciento (10.891 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Sin embargo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social cayó un 4,56 por ciento, con 4.763 trabajadores menos. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 55.668 hombres y 43.925 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (67.955) con 31.637 de la UE.

En España, el número medio de afiliados extranjeros fue de 3.085.442, un 0,5 por ciento menos respecto al mes anterior y un 7,2 por ciento más sobre el año anterior --en ambos casos por debajo de la media de la Comunidad--, casi cinco puntos por encima de lo que ha aumentado en total la afiliación media en el último año (+2,5 por ciento).

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 9,99 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,14 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 18,62 por ciento, seguida de Soria (14,57 por ciento), de Burgos (11,88 por ciento) y de Ávila (10,43 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,43 por ciento), Valladolid (9,00 por ciento), León (7,83 por ciento), Zamora (7,82 por ciento) y Salamanca (7,47 por ciento).

Por provincias, 21.268 están afiliados a la Seguridad Social en Valladolid (12,23 por ciento más que hace un año), 18.854 en Burgos (7,63 por ciento), 13.393 en León (15,96 por ciento), 12.764 en Segovia (10,93 por ciento), 9.875 en Salamanca (15,75 por ciento), 6.372 en Palencia (17,46 por ciento), 6.156 en Soria (2,46 por ciento), 6.027 en Ávila (17,31 por ciento) y 4.883 en Zamora (19,80 por ciento).

En comparación con el mes anterior la afiliación de trabajadores extranjeros ha subido en tres provincias: Palencia (0,83 por ciento), Salamanca (0,80 por ciento) y León (0,37 por ciento), y ha caído en seis: Ávila (-17,06 por ciento), Segovia (-15,27 por ciento), Soria (-8,31 por ciento), Burgos (-2,51 por ciento), Valladolid (-1,54 por ciento) y Zamora (-0,57 por ciento).