Sube un 12,3% el transporte urbano por autobús en marzo, segundo mayor incremento

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VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 12,3 por ciento en marzo en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró un total de 8.009.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,9 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mayor incremento del uso del transporte urbano por autobús que fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE lideradas por Extremadura (+14,6 por ciento) mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+2,5 por ciento) Aragón (+3,0 por ciento) y Cataluña (+3,5 por ciento).

Del mismo modo, en lo que va de año el del transporte urbano por autobús ha aumentado un 7,9 por ciento en Castilla y León, de nuevo mejor dato que la media (1,6 por ciento).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Castilla y León registra el octavo mayor dato en términos absolutos en el uso del autobús urbano por comunidades autónomas, tras Madrid (51,85 millones), Cataluña (30,56 millones), Andalucía (25,27 millones), Comunidad Valenciana (16,59 millones), Aragón (11,91 millones), País Vasco (9,52 millones) y Canarias (8,82 millones).