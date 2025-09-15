Sube un 13,04% la afiliación de trabajadores extranjeros que representan el 10,15% del total

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de agosto en 101.542, lo que supone un aumento interanual del 13,04 por ciento (11.712 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Sin embargo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social cayó un ligero 0,14 por ciento, con 147 trabajadores menos.

En España, el número medio de afiliados extranjeros fue de 3.069.269 ocupados, un 6,92 por ciento más que el año anterior, por lo que Castilla y León casi duplica el aumento, y un 0,71 por ciento menos que el mes precedente, peor dato de nuevo que la media autonómica.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 10,15 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,17 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 20,60 por ciento, seguida de Soria (14,63 por ciento), de Burgos (12,02 por ciento) y de Ávila (10,76 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,17 por ciento), Valladolid (9,01 por ciento), Zamora (7,82 por ciento), León (7,70 por ciento) y Salamanca (7,39 por ciento).

Por provincias, 20.950 están afiliados a la Seguridad Social en Valladolid (12,91 por ciento más que hace un año), 19.058 en Burgos (8,72 por ciento), 14.637 en Segovia (12,27 por ciento), 13.270 en León (16,76 por ciento), 9.734 en Salamanca (16,10 por ciento), 6.263 en Soria (2,26 por ciento), 6.253 en Palencia (17,80 por ciento), 6.427 en Ávila (15,38 por ciento) y 4.950 en Zamora (25,12 por ciento).

En comparación con el mes anterior la afiliación de trabajadores extranjeros ha subido en cinco provincias: Ávila (2,89 por ciento), Segovia (2,80 por ciento), Zamora (2,74 por ciento), León (1,42 por ciento) y Salamanca (1,06 por ciento) y ha caído en las otras cuatro: Burgos (-4,17 por ciento), Valladolid (-1,44 por ciento), Palencia (-0,10 por ciento) y Soria (-0,07 por ciento).