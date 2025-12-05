Sube un 14,4% el precio de la vivienda libre en el tercer trimestre, cuarto mayor aumento

Archivo - Vista del edificio donde se han reubicado a las familias afectadas por el incendio de Campanar, a 27 de febrero de 2024, en València, Comunidad Valenciana (España). Un total de cien familias que han perdido sus viviendas en el incendio de Campan - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Castilla y León aumentó un 14,4 por ciento en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, 1,6 puntos por encima de la media que subió un 12,8 por ciento, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes por el INE.

Se trata del cuarto mayor incremento del precio de la vivienda libre que creció en todas las comunidades y ciudades autónomas liradas por Región de Murcia (15,0 por ciento), Aragón (14,6 por ciento) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas con un 14,5 por ciento. Por su parte, los menores incrementos se han registrado en Comunidad Foral de Navarra (10,9 por ciento) y en Cataluña (11,3 por ciento).

En España el precio de la vivienda libre se disparó un 12,8 por ciento en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024 y ha registrado así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1 por ciento.

Con la subida del tercer trimestre, superior en una décima a la experimentada en el segundo cuarto del año, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.