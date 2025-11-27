Sube un 1,7% la firma de hipotecas en septiembre, segundo peor dato del país

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca, a 30 de mayo de 2022, en Madrid ( - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León aumentó un 1,7 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24 por ciento a nivel nacional), y sumó 1.716 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Se trata del segundo peor dato en la evolución de la constitución de hipotecas del país que aumentó en todas las autonomías lideradas por La Rioja (33,9 por ciento), Región de Murcia (30,5 por ciento) y Cantabria (27,3 por ciento) mientras que Canarias (0,2 por ciento), Castilla y León (1,7 por ciento) y Andalucía (6,3 por ciento) se situaron a la cola.

En Castilla y León se prestaron 195,26 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 7,72 por ciento más del capital prestado que hace un año. Y comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 9,3 por ciento.

El importe prestado aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56 por ciento), Murcia (+53,98 por ciento) y Asturias (+40,22 por ciento) con los mayores ascensos y Canarias, (+15,25 por ciento), Castilla-La Mancha (+16,62 por ciento) y Baleares (+17,95 por ciento) en el lado contrario.

En cuanto al total de fincas, se constituyeron un total de 2.339 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 297,24 millones de euros. De ellas, 61 fueron sobre fincas rústicas y 2.278 sobre urbanas.

De las 2.278 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Castilla y León, 1.716 fueron sobre viviendas; 28 en solares y 534 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 46 y en 140 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 551 hipotecas con cambios en sus condiciones, 365 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.343 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.684 correspondieron a viviendas, 78 a fincas rústicas, 521 a urbanas y 60 sobre solares.