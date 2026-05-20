Sube un 1,99% la estimación de nacimientos en marzo en CyL, por encima de la media donde crece un 1,51%

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VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un aumento del 1,99 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de marzo de 2026, cuando se alcanzaron los 1.093 natalicios con un acumulado de 3.073.

Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha crecido un 1,51 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio hasta un total de 26.701 por lo que el aumento de Castilla y León es 0,48 puntos superior.

Estos datos contrastan, además, con los registrados en marzo de 2025 cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León cayó un 2,43 por ciento con un total de 1.054 natalicios entonces y un acumulado de 3.024 en los tres primeros meses del pasado año.