Sube un 2,8% el coste laboral en CyL y un 3,0% los salarios, por debajo de la media

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VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en Castilla y León subió un 2,8 por ciento en el segundo trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.015,25 euros, mientras que en España aumentó un 4,0 por ciento hasta los 3.388,15 euros en este caso, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el tercer menor incremento del coste laboral junto Galicia y La Rioja que lideraron Principado de Asturias, Cataluña y Comunidad de Madrid mientras que Extremadura y Comunidad Foral de Navarra y La Rioja registraron las menores subidas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Castilla y León un 3,0 por ciento interanual en términos brutos, de nuevo menos que en España (4,0 por ciento) hasta situarse en una media de 2.223,06 euros por trabajador y mes frente a los 2.512,68 euros del resto del país.

Castilla y León ha anotado en este caso el quinto menor incremento junto con Aragón.

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