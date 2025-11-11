Sube un 32,1% la creación de empresas en septiembre, tercer mejor dato del país

Archivo - Exterior de la fábrica de Bimbo, a 26 de septiembre de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). Los máximos representantes de Bimbo España han trasladado hoy que la decisión del cierre de la planta de Valladolid, del que dependen unos 200 - Photogenic/M.A Santos - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 32,1 por ciento en septiembre en tasa interanual con un total 251 sociedades mercantiles constituidas en un mes en el que las empresas disueltas fueron 71, un 20,3 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer mejor dato en la creación de empresas del país, donde subió un 14,7 por ciento, y del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la Comunidad de la serie histórica. Además, con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Castilla y León sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 251 empresas creadas el pasado mes de septiembre (todas ellas sociedades limitadas) se suscribieron algo más de 8,92 millones de euros, lo que supone un 38,3 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 71 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Castilla y León, 58 lo hicieron voluntariamente; 6 por fusión con otras sociedades y las otras siete restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 14% en Castilla y León en septiembre, hasta las 57 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 12,32 millones de euros, cifra un 39% inferior a la de septiembre del año anterior.