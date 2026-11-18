Archivo - Imagen de una mano de un bebé y su madre. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo
VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 3,60 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de septiembre de 2026, cuando se alcanzaron los 1.168 natalicios con un acumulado de 9.791.
Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha subido un 1,41 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio con un total de 28.606 natalicios.
Este aumento es superior al anotado hace un año cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León subió un 0,39 por ciento con 1.116 natalicios y un acumulado de 9.508 entonces.
(((habrá ampliación)))