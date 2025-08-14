Sube un 4,5% la facturación de la industria en junio, séptimo mejor dato del país

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La facturación del sector industrial de Castilla y León subió un 4,5 por ciento en junio en comparación con el mismo mes del año anterior, frente a un aumento de media nacional del 3,4 por ciento, según el Índice General de Cifra de Negocios en la Industria (ICN) publicado este miércoles por el INE.

Se trata, en concreto, del séptimo mejor dato del país que aumentó respecto a junio de 2024 en 16 comunidades autónomas y disminuyó únicamente en Andalucía (-3,2 por ciento).

Los mayores incrementos se produjeron en Illes Balears (16,9 por ciento), Comunidad de Madrid (11,8 por ciento) y Principado de Asturias (8,5 por ciento).

Sin embargo, en lo que va de año la facturación del sector industrial es positiva en Castilla y León, con un 3,6 por ciento más, cuando en España ha crecido un 0,2 por ciento.