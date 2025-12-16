Sube un 4,6% el coste laboral, segundo mayor aumento, y un 4,6% los salarios

Primeras catas de las obras de reurbanización del paseo de Sarasate - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en Castilla y León subió un 4,6 por ciento en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.826,05 euros, mientras que en España aumentó un 3,0 por ciento hasta los 3.111.76 euros en este caso, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mayor aumento de todo el país junto con Extremadura. El coste laboral subió este trimestre en todas las autonomías con la excepción de Región de Murcia.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Castilla y León un 4,6 por ciento interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.050,23 euros por trabajador y mes, por encima de la media del país que creció un 2,8 por ciento hasta los 2.268,00 euros.

Por su parte, los otros costes (costes no salariales) en Castilla y León totalizaron en el tercer trimestre del año 775,82 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,7 por ciento, por encima de la media donde el total asciende a 843,76 euros tras subir un 3,5 por ciento.

