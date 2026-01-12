Sube un 6,4 por ciento el transporte urbano por autobús en noviembre, por encima de la media

Archivo - Autobus - EUROPA PRESS - Archivo
VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6,4 por ciento en noviembre en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 7.314.000 pasajeros, frente a un aumento del 5,7 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata del cuarto mayor incremento junto con Andalucía en la evolución del transporte urbano por autobús sobre las que informa el INE que fue positiva en todas. Las mayores subidas se dieron en Comunitat Valenciana (13,1 por ciento), Castilla-La Mancha (7,8 por ciento) y Principado de Asturias (6,5 por ciento) mientras que País Vasco (0,3 por ciento), Aragón (1,6 por ciento) y Canarias (2,4 por ciento) registraron los menores incrementos.
A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Y en lo que va de año el uso del transporte urbano ha crecido un 6,2 por ciento en Castilla y León, seis décimas por encima en este caso que la media (5,6 por ciento).