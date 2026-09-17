Sube un 6,5% la criminalidad en CyL hasta 49.978 infracciones penales, 640 por riñas tumultuarias que crecen un 19,6%

POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un aumento de la criminalidad del 6,5 por ciento en el primer semestre de 2026, hasta las 49.978 infracciones penales, frente a las 46.918 del mismo periodo de 2025, lo que supone seis puntos más que la media del país donde la criminalidad ha crecido medio punto hasta los 1.217.476 casos, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.

En datos absolutos, la mayor parte de las infracciones penales registradas en Castilla y León responden a la categoría de criminalidad convencional (consideradas todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber), con 35.481 casos, un 7,5 por ciento más que en el primer semestre de 2025 (32.992) y de nuevo por encima de la media española (0,5 por ciento).

El mayor aumento en este apartado se ha registrado en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, con 23 casos, un 21,1 por ciento más, frente a un ligero descenso del 0,1 por ciento en España, mientras que han caído un 12,5 por ciento los homicidios dolosos y asesinatos consumados, con siete casos, uno menos que en 2025 --en España han bajado medio punto--. Además, en el primer semestre consta un secuestro, frente a ninguno en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, entre enero y junio se han registrado 640 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, un 19,6 por ciento más y casi el doble que la media (10,1 por ciento); 435 robos con violencia e intimidación, un 20,8 por ciento más (-0,8 por ciento en España), y 248 sustracciones de vehículos, un 10,2 por ciento más (3,6 por ciento en el resto del país).

CAEN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

En el lado contrario, han caído un 1,2 por ciento los delitos contra la libertad sexual, con 328 casos, frente a un aumento del 4,0 por ciento en España. De ellos, 63 han sido agresiones sexuales con penetración, un 12,5 por ciento menos (la media ha subido un 3,5 por ciento) y 265 por otros delitos contra la libertad sexual, con un aumento en este caso del 1,9 por ciento, por debajo de la media (4,2 por ciento).

En cifras absolutas, la mayor parte de los casos en el apartado de criminalidad convencional responden a hurtos, con 9.350, un 7,2 por ciento más, y a robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otros establecimientos, con 2.018, un 1,2 por ciento más --1.438 han sido en domicilios, 1,3 por ciento--.

Por su parte, la cibercriminalidad ha repuntado un 4,1 por ciento en Castilla y León, con 14.497 casos, frente a un incremento del 0,6 por ciento en España. La mayor parte de los delitos de este apartado han sido estafas informáticas, con 12.691, un 5,2 por ciento más, superior a la media (1,6 por ciento), y el resto, 1.806, otros ciberdelitos, que han bajado un 2,7 por ciento, menos que en el resto del país (-6,0 por ciento).

Por comunidades autónomas, Aragón (+8,8%) es la que acumula más delitos en el primer semestre de 2026, seguida por Islas Baleares (+7,9%) y Castilla-La Mancha (+7%), mientras que también sube en la Comunidad de Madrid (+2,9%). Cataluña (-7,4%) es donde más bajan, seguida de Ceuta (-1,7%) y Andalucía (-0,7%).

A nivel nacional la criminalidad ha anotado un incremento del 0,5 por ciento hasta junio de 2026 en comparación con el segundo trimestre de un año antes por el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+4%) y especialmente de agresiones con penetración (+3,5%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y tráfico de drogas (+8,3%).

Así consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que analiza las 1.217.476 infracciones penales registradas en el período de enero a junio de 2026.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, relacionados robos, hurtos y sustracción de vehículos, han anotado una caída en conjunto del 3,6% --representan el 40,3% de la criminalidad convencional--.

Los secuestros, por su parte, anotan una subida del 17,5%, al pasar a 60 anotados en el primer semestre de 2026, en comparación con los 51 de 2025.

Según el balance de Interior, la cibercriminalidad, con un total de 245.936 infracciones penales --el 20,2% del total-- presenta un incremento del 0,6% sobre 2025.

Con estas cifras, ha destacado Interior, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", en tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.