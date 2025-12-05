Sube un 7,2% la producción industrial en octubre, segundo mejor dato del país

Archivo - Planta automovilística. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León aumentó un 7,2 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, 5,6 puntos más que la media nacional que ha crecido un 1,6 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato en la evolución del IPI del país que creció en nueve autonomías y cayó en ocho. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) experimentaron mayores incrementos mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena seis meses de crecimiento.

Y en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León ha subido un 4,0 por ciento, casi tres puntos más que la media que ha anotado un incremento del 1,1 por ciento.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la Comunidad un 1,4% con un descenso del 9,8%en el caso de los duraderos y un 1,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 29,1%;, los bienes intermedios anotaron un 1,4% menos y los de la energía, un 1,2% más.