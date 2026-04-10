Sube un 7,5% el transporte urbano por autobús en febrero, tercer mayor aumento del país

Archivo - Buscyl supera el millón de viajes gratuitos en las líneas de autobús de la Junta - JCYL - Archivo

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,5 por ciento en febrero en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 7.137.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,9 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer mayor aumento del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, que lideraron Extremadura (+8,9 por ciento) y País Vasco (+7,9 por ciento) mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, Murcia y Madrid con retrocesos de un 3,9, 3,6 y un 1,4 por ciento, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por su parte, en lo que va de 2026 el transporte urbano por autobús ha aumentado un 5,6 por ciento en Castilla y León, de nuevo por encima de la media del país que cayó en este caso un 0,2 por ciento.

Castilla y León registra el octavo mayor dato en términos absolutos en el uso del autobús urbano por comunidades autónomas, tras Madrid (47,31 millones), Cataluña (27,80 millones), Andalucía (20,99 millones), Comunidad Valenciana (15,55 millones), Aragón (11,20 millones), País Vasco (9,02 millones) y Canarias (8,28 millones).