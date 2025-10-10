'Sube de nivel, no de riesgo', campaña de prevención de adicciones en Alba de Tormes ante las fiestas de Santa Teresa

SALAMANCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha presentado su nueva campaña de prevención de adicciones para la localidad de Alba de Tormes con motivo de las fiestas de Santa Teresa y que lleva por título 'Sube de nivel, no de riesgo'.

La diputada de Bienestar Social y Juventud, Eva Picado, y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Alba de Tormes y concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, han presentado esta campaña que tiene como objetivo concienciar a los jóvenes menores de 18 años sobre el consumo de la prevención de alcohol y drogodependencias durante las próximas fiestas patronales.

"Aprovechamos las fiestas que van a dar comienzo ya para que los jóvenes tomen decisiones responsables y que sean conscientes de con qué juegan y ofrecerles alternativas saludables" ha subrayado Vaquero durante su intervención.

La campaña se llevará a cabo el fin de semana del 17 de octubre aunque antes se la llevará a los centros educativos para que trabajen con los jóvenes en las tutorías, según ha explicado la concejala de Alba de Tormes.

"Es de gran importancia sembrar en nuestros jóvenes hoy que al final son el futuro de nuestras localidades" ha finalizado Vaquero.

En cuanto a los resultados de este tipo de campañas, la concejala albense ha añadido que es cierto que "a veces la gran dificultad cuando realizas acciones preventivas es obtener resultados sobre cuál es el impacto y el efecto".

No obstante ha reconocido que "de manera informal" sí que parecer que con estas campañas los jóvenes "toman conciencia sobre los riesgos de consumir y sobre el efecto que puede tener en su vida y en su salud y en su relación el propio consumo".