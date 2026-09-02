Sube el paro en 2.010 personas en agosto, sexta mayor subida absoluta, y crece en 144 respecto a 2025

Archivo - Imagen De Una Oficina Del Ecyl En Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 2.010 personas en agosto en Castilla y León en relación al mes anterior, un 2,09 por ciento, ligeramente superior a la media de España (1,92 por ciento) hasta los 98.323 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Castilla y León ha anotado en concreto el sexto mayor aumento del paro en cifras absolutas y el octavo en datos relativos.

Además, en el último año el desempleo acumula un aumento de 144 parados, lo que supone un 0,15 por ciento más, cuando la media ha bajado un 2,91 por ciento, lo que rompe la habitual tendencia a la baja en términos interanuales.

Castilla y León ha anotado en este caso el séptimo mayor descenso del desempleo en datos relativos junto a Madrid.