Sube en paro en 3.700 personas en verano y crece el empleo en 9.900 personas hasta las 1.057.700 ocupados

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro aumentó en 3.700 personas en el tercer trimestre del año en Castilla y León, lo que supone un 3,77 por ciento más que en el trimestre anterior, peor dato que la media del país donde creció un 2,35 por ciento en España, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y en comparación con el mismo periodo del año anterior el paro cayó un 6,54 por ciento lo que supone 7.000 desempleados menos, por encima en este caso que la media que cayó un 5,12 por ciento (140.900 parados menos).

Esto sitúa la tasa de paro en Castilla y León en el 8,68 por ciento, 1,77 puntos inferior a la media del país (10,45 por ciento) y la décima más baja.

Además, la ocupación aumentó en 9.900 puestos de trabajo, un 0,95 por ciento, mejor evolución que en España donde creció un 0,53 por ciento, con un repunte del 1,26 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior (2,58 por ciento en el resto del país) desde cuando gana 13.100 ocupados.

En el caso de la población activa ha crecido un 1,18 por ciento en Castilla y León (13.600 activos más) hasta los 1.158.200, y un 0,53 por ciento en comparación con los datos de 2024 (6.100 más).

Al finalizar septiembre, el número total de parados en Castilla y León se situó en 100.500 personas y el número de ocupados volvió a superar la barrera del millón y se situó en 1.057.700 trabajadores.