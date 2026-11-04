Sube el paro en 4.404 personas en octubre, tercer mayor aumento absoluto, y crece en 4.553 respecto a 2025

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VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 4.404 personas en octubre en Castilla y León en relación al mes anterior, un 4,37 por ciento y más del triple que la media de España (1,81 por ciento) y el total vuelve a superar la barrera de los 100.000 desempleados con 105.121, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Castilla y León ha anotado en concreto el tercer mayor aumento del paro tanto en cifras absolutas y como en datos relativos. El año pasado el paro subió en 2.546 personas respecto al mes anterior (2,60 por ciento entonces) por lo que este mes casi duplica la cifra.

Además, en el último año el desempleo acumula un aumento de 4.553 parados, lo que supone un 4,53 por ciento más, cuando la media ha bajado un 0,86 por ciento, lo que vuelve a romper la habitual tendencia a la baja en términos interanuales --van tres meses seguidos de subidas tras 63 meses ininterrumpidos a la baja--. De hecho, el pasado año el paro bajó en 4.823 personas respecto a octubre de 2025 (-4,58 por ciento entonces).

Castilla y León ha anotado en este caso el cuarto mayor aumento interanual en cifras absolutas y el quinta en términos relativos.

El número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de octubre desde 2024 y desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Castilla y León (29 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

El paro ha subido en las nueve provincias de Castilla y León respecto al mes anterior y en respecto a octubre de 2025, con especial incidencia en este caso en Soria que supera los dos dígitos de incremento respecto al año anterior (13,43 por ciento, segundo mayor aumento relativo del país).