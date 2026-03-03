Sube el paro en 742 personas en febrero, sexto mayor aumento absoluto, y el desempleo alcanza los 104.718

Archivo - Imagen De Una Oficina Del Ecyl En Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Castilla y León aumentó en 742 personas en febrero y la cifra de desempleados en la Comunidad se situó en 104.718 (109.939 hace un año), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press. Se da la circunstancia de que el año pasado bajó un 0,22 por ciento, el equivalente a 239 desempleados menos.

En términos relativos, el paro aumentó un 0,71 por ciento en febrero respecto a enero en Castilla y León, casi cinco veces más que en el resto del país donde subió un 0,15 por ciento. Castilla y León ha anotado en concreto el séptimo mayor incremento porcentual y el sexto en cifras absolutas.

El paro registrado bajó en seis comunidades autónomas lideradas por Andalucía (-2.629 parados), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102) y subió en el resto encabezadas en este caso por la Comunidad de Madrid (3.694 desempleados más).

Y en comparación con febrero de 2025, el paro registrado en Castilla y León descendió un 4,75 por ciento (5.221 desempleados menos), similar al año anterior cuando bajó un 4,72 por ciento (5.441 parados menos). En España el descenso es superior, en concreto del 5,81 por ciento (el equivalente a 150.803 personas. Castilla y León ha anotado en este caso el noveno mayor descenso nacional.

