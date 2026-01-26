Suben un 0,6% las pernoctaciones hoteleras en diciembre con una ocupación del 35,01%

Imagen de archivo de una habitación del hotel AC Santa Ana en Valladolid - AC SANTA ANA

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León subieron un 0,6 por ciento en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior tras salir de tasas negativas y sumaron un total de 573.036 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de diciembre en la Comunidad de la serie histórica.

En total, en Castilla y León se alcanzó en diciembre una ocupación del 35,01 por ciento y el sector hotelero empleó a 6.241 personas, lo que supone un incremento del 6,9 por ciento interanual.

Además, en los hoteles de Castilla y León se alojaron un 5,54 por ciento más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior hasta los 342.508 viajeros. Por nacionalidad, 278.238 eran residentes en España, el 81,24 por ciento, mientras que 64.270 (18,76 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,3 por ciento y los extranjeros aumentaron un 11,2 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 471.911 las realizaron residentes en España (un 82,35 por ciento), mientras que 101.125 (17,65 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 71,18 euros, lo que representa una subida del 4,0 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 4,09 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Canarias fue el territorio con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).