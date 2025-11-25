Suben un 1,1% los precios industriales en octubre, séptimo mayor incremento del país

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 1,1 por ciento en octubre en relación al mismo mes de 2024 en Castilla y León, cuatro décimas por encima de la media que con un 0,7 por ciento ha anotado en este caso una tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado junto con País Vasco y Comunidad de Madrid el séptimo mayor aumento de los precios industriales que subieron en trece comunidades y cayeron en las cuatro restantes. Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,9 por ciento), Illes Balears (7,5 por ciento) y Principado de Asturias (7,0 por ciento) mientras que Andalucía (-2,5 por ciento), Castilla-La Mancha (-1,0 por ciento) y Región de Murcia (-0,8 por ciento) presentaron las tasas más negativas.

El mayor aumento de los precios industriales respecto al mes anterior en Castilla y León se ha anotado en la partida de energía, con un 1,8 por ciento, seguida de los bienes intermedios (0,4 por ciento) y de los bienes de consumo (0,3 por ciento) mientras que han caído en los bienes de equipo (-0,2 por ciento).

Y en comparación con el mismo mes de 2024 el mayor incremento de los precios industriales se ha dado en los bienes de consumo (3,3 por ciento), seguida de los bienes de equipo (1,7 por ciento) y de la energía (0,9 por ciento) mientras que han caído en los bienes intermedios (-1,3 por ciento).

A nivel nacional, con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron el repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general.