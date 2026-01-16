Suben un 12,15% los afiliados extranjeros en diciembre y representan el 9,94% del total

Archivo - Afiliado extranjero - MINISTERIO INCLUSIÓN - Archivo

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de noviembre en 98.859, lo que supone un aumento interanual del 12,15 por ciento (10.711 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Sin embargo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social cayó un 0,74 por ciento, con 734 trabajadores menos. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 55.087 hombres y 43.772 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (67.412) con 31.447 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 9,94 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,12 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 17,41 por ciento, seguida de Soria (14,33 por ciento), de Burgos (11,99 por ciento) y de Ávila (10,19 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,43 por ciento), Valladolid (9,20 por ciento), León y Zamora (ambas 7,84 por ciento) y Salamanca (7,43 por ciento).