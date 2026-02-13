Suben un 12,17% los afiliados extranjeros que representan el 9,86% del total

Archivo - Cantabria gana 523 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en mayo - MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL - Archivo

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de enero en 96.843, lo que supone un aumento interanual del 12,17 por ciento (10.503 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Sin embargo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social cayó un 2,04 por ciento, con 2.016 trabajadores menos. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 54.440 hombres y 42.404 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (66.118) con 30.725 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 9,86 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,08 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 16,74 por ciento, seguida de Soria (14,29 por ciento) y de Burgos (12,02 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Ávila (9,91 por ciento), Palencia (9,31 por ciento), Valladolid (9,20 por ciento), Zamora (7,94 por ciento), León (7,81 por ciento) y Salamanca (7,37 por ciento).

Por provincias, 21.552 están afiliados a la Seguridad Social en Valladolid (12,59 por ciento más que hace un año), 18.844 en Burgos (8,55 por ciento), 13.150 en León (15,10 por ciento), 11.055 en Segovia (9,07 por ciento), 9.614 en Salamanca (14,15 por ciento), 6.182 en Palencia (16,38 por ciento), 5.918 en Soria (6,14 por ciento), 5.649 en Ávila (15,10 por ciento) y 4.879 en Zamora (20,24 por ciento).

En comparación con el mes anterior la afiliación de trabajadores extranjeros sólo ha subido en Zamora con un ligero 0,04 por ciento (dos más en términos absolutos) y ha caído en el resto: Segovia (-5,73 por ciento), Ávila (-4,43 por ciento), Palencia (-2,43 por ciento), Salamanca (-2,02 por ciento), León (-1,81 por ciento), Soria (-1,49 por ciento), Valladolid (-1,11 por ciento) y Burgos (-0,83 por ciento.