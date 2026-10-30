Suben un 1,23% las excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar con 2.296 hasta septiembre

Archivo - Foto de archivo de un cuidador con una persona dependiente - JCYL - Archivo
VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El número de excedencias dadas de alta por cuidado de hijo, menor acogido o familiar en Castilla y León hasta el mes de septiembre de 2026 alcanzó las 2.296, de las que 1.938 correspondieron a mujeres y 358 a varones.
En total, el número de excedencias ha crecido un 1,23 por ciento en Castilla y León respecto al mismo periodo del ejercicio 2025 (28 más en cifras absolutas), algo menos que la media que ha aumentado un 1,46 por ciento.
Por provincias, el mayor número de excedencias se ha registrado en Valladolid, con 563, seguida de Burgos, con 464; León, con 328; Salamanca, con 292; Palencia, con 139; Soria, con 138; Zamora y Segovia, ambas con 129, y Ávila, con 114.
Las excedencias aumentaron en siete provincias y cayeron en dos: León (-17,59 por ciento) y Palencia (-0,71 por ciento). El principal repunte se anotó en Soria (28,97 por ciento), seguida de Segovia (16,22 por ciento), Ávila (11,76 por ciento), Zamora (10,26 por ciento), Burgos (2,88 por ciento), Salamanca (2,82 por ciento) y Valladolid (0,90 por ciento).
En este periodo, se han registrado 637 excedencias más, un 1,46 por ciento superior que en el mismo periodo del ejercicio 2025. Madrid (8.642), Cataluña (6.135), Andalucía (5.435), País Vasco (4.852) y Comunidad Valenciana (4.588) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.
El número de excedencias por cuidado familiar sube especialmente en Melilla (55,6 por ciento), Galicia (18,1 por ciento) y Canarias (17,6 por ciento). Por el contrario, baja de forma más pronunciada en Extremadura (-13,6 por ciento).