Suben un 1,28% las defunciones hasta octubre, casi la mitad que en España (2,49%)

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Castilla y León aumentaron un 1,28 por ciento hasta octubre, casi la mitad que en España, donde subieron un 2,49 por ciento, según la estimación del número de defunciones semanales publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Europa Press.

El pasado año las defunciones aumentaron un 8,53 por ciento con un acumulado entonces de 25.425 defunciones.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 44 del año 2024 --comienza el lunes 27 de octubre y termina el domingo 2 de noviembre-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 512 defunciones en concreto en el periodo analizado (7.770 en España) con un acumulado de 24.453 muertes.