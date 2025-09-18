Suben un 19% los adultos condenados en 2024 en CyL, con 12.800, mientras los menores suben un 16%

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas adultas condenadas en Castilla y León ha crecido un 19 por ciento en un año, al pasar de un total de 10.749 en el ejercicio 2023 a 12.800 en 2024, de los que la mayoría son varones --10.016 -- y de nacionalidad española --10.340--.

Por su parte, se ha incrementado un 16 por ciento la cifra de menores condenados en el mismo periodo en la Comunidad al pasar de 722 a 838, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por Europa Press.

La tasa de delitos cometidos por mayores de edad por cada 1.000 habitantes se situó en Castilla y León en 9,4, lo que la sitúa 1,8 puntos por debajo de la media nacional y sitúa a la Comunidad como la cuarta con menor tasa, sólo por delante de Castilla-La Mancha (9,2), Comunidad de Madrid (9) y Galicia (8,9).

Por el contrario, la tasa de delitos entre menores (14 a 17 años) se sitúa en 16,9 por cada 1.000 habitantes, lo que supone 5,3 puntos más que la media nacional. En este caso, la Comunidad se sitúa en séptimo lugar por detrás de Ceuta y Melilla (62,6 y 61,4, respectivamente), Canarias (19) Extremadura (18,9), Aragón (18,3) y Principado de Asturias (17).

A lo largo de 2024 se registraron condenas a adultos por 19.421 delitos, los más numerosos los tipificados como delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con 6.609, seguidos de aquellos contra la seguridad colectiva (4.367) y contra la seguridad vial (3.972)

Por detrás se situaron los relacionados con lesiones, con 3.444; los hurtos (3.277), contra la libertad (1.665), defraudaciones (1.617), estafas (1.380) y amenazas (1.295). El resto de delitos se encuentran todos por debajo del millar.

En el caso de los menores, las condenas abarcaron 1.490 infracciones penales.