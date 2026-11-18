Archivo - Una pareja se coloca las alianzas en la celebración de su boda, oficiada por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, y convirtiéndose en una de las primeras ceremonias civiles celebradas en la capital tras la declar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León alcanzó el pasado año un total de 7.092 matrimonios, un 3,52 por ciento más que en 2024, cuando se registraron 6.851 enlaces, por encima de la media nacional que creció un 2,5 por ciento con un total de 179.823 matrimonios.

Según los datos difundidos este miércoles por el INE, la mayor parte de los matrimonios realizados en Castilla y León han sido civiles, con 5.849 --5.535 en 2024-- y el resto (1.243) religiosos, que caen respecto a los enlaces de este tipo realizados un año antes (1.316).

Además y según esta estadística, el 2,86 por ciento del total de matrimonios realizados en Castilla y León correspondió a parejas del mismo sexo (203 matrimonios), frente al 4,3 por ciento que representan en España, que alcanzó los 7.769 enlaces. De ellos, 116 fueron entre mujeres y 87 entre hombres.

Por su parte, los otros 6.889 matrimonios fueron de parejas de distinto sexo, y de ellas 6.268 tenían nacionalidad española y 621 extranjera.

Por provincias, la mayor parte de los matrimonios se realizaron en Valladolid, con 1.672, seguida de León (1.242), Burgos (1.064), Salamanca (897), Segovia (526), Ávila (444), Palencia (423), Zamora (351) y Soria (270).

Analizados los datos, septiembre fue el mes preferido por las parejas de Castilla y León para casarse, con 982 matrimonios, seguido de julio (883) y junio (834) con 791 enlaces en agosto, 732 en mayo y 729 en octubre. En marzo se produjeron 439 enlaces, en noviembre 424, en diciembre 366, en abril 358, en febrero 301 y en enero 253.