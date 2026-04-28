Suben un 5,1% las ventas del comercio al por menor en marzo, más que la media, y crece un 0,9% la ocupación

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VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 5,1 por ciento en marzo en Castilla y León frente a un 3,7 por ciento en España que ha anotado en este caso una tasa 1,7 puntos superior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto mejor dato en la evolución de las ventas del comercio minorista del país que subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas lideradas por Aragón (9,3 por ciento). Y en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han crecido un 3,1 por ciento en Castilla y León, una décima menos en este caso que en Espáá (3,2 por ciento).

Por su parte, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en marzo un 0,9 por ciento respecto al mismo mes de 2025, como en España que ha anotado en este caso una tasa dos décimas inferior a la del mes anterior si bien el empleo en el comercio minorista nacional acumula 55 meses consecutivos en tasas positivas.

Respecto al mes anterior la ocupación ha subido tres décimas en Castilla y León, la mitad que en España (0,6 por ciento), y en lo que va de año también es positiva y ha aumentado un punto, dos décimas más en este caso que la media (0,8 por ciento).

En España con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 21 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,1% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,8 puntos superior y la menor desde el pasado mes de noviembre. Con el avance del tercer mes del año, se encadenan ya 40 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se dispararon un 1,2 por ciento, su mayor alza mensual desde febrero de 2025.