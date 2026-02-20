Suben un 5,7% las ventas del sector servicios en 2025 y crece un 0,7% la ocupación

Archivo - Imagen de archivo de un pastelero - JCYL - Archivo

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 5,7 por ciento a lo largo del año 2025, lo que supone nueve décimas más que la media nacional (4,8 por ciento), según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en diciembre la facturación del sector servicios creció un 6,8 por ciento en Castilla y León, también por encima de la media nacional que aumentó un 6,3 por ciento por lo que la supera en medio punto.

Por su parte, la ocupación del sector aumentó un 0,7 por ciento en 2025, casi la mitad en este caso que en España donde subió un 1,3 por ciento. Del mismo modo, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,5 por ciento en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, la mitad en España donde subió un punto.

Y en comparación con el mes anterior la ocupación cayó medio punto en Castilla y León, de nuevo peor evolución que en España donde bajó un 0,3 por ciento.