Suben a 63 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 19 en rojo, 14 en naranja y 30 en amarillo

Gráfico de la CHD con las estaciones con avisos a primera hora del miércoles, 11 de febrero - CHD

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado 63 los avisos hidrológicos activos en la tarde de este miércoles, 11 de febrero, respecto a los 55 a primera hora de la jornada, con 19 en nivel rojo, 14 en naranja y otras 30 estaciones de aforo en amarillo.

La provincia que cuenta con un mayor número de tramos de ríos en aviso rojo es Segovia, con el Duratón en la salida del embalse de Las Vencías y el Eresma a su paso por Valsaín, Segovia capital, Bernardos y en la salida del embalse de El Pontón Alto.

En el caso de la provincia de León son cinco las estaciones de aforo que se encuentran en aviso rojo en la tarde de este miércoles, el Omaña a su paso por Las Omañas y Castro de La Lomba, el Órbigo en Cebrones del Río y el Tuerto en Quintana del Castillo y Villameca.

Los otros tramos de ríos que registran nivel rojo son el Arlanza en Peral de Arlanza (Burgos) y Quintana del Puente (Palencia); el Huebra en Puente Resbala (Salamanca); el Duero en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo y en Navapalos, así como el Revinuesa en Vinuesa, en la provincia de Soria; el Cega en Megeces (Valladolid); el Órbigo en Manganeses y el Tera en Puebla de Sanabria, en la provincia de Salamanca.

Además, hay otros 14 avisos en naranja en el Arlanza a su paso por Lerma, el Duero en Aranda de Duero y el Pedroso en Barbadillo del Pez, en la provincia de Burgos; el Cea en Valderas, el Duerna a su paso por Velilla de la Valduerna, el Luna en Sena de Luna y el Tuerto en San Félix de La Vega, en la provincia de León; el Carrión en Celadilla del Río (Palencia), y el Duero en Saucelle (Salamanca).

En aviso naranja también se encuentran los tramos de los ríos Eresma en Coca (Segovia); el Ucero en Osma (Soria); el Duero en Quintanilla de Onésimo y en San Miguel del Pino (Valladolid), y el Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

Asimismo, hay activos otros 30 avisos de nivel amarillo en estaciones de aforo en las provincias de Ávila, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca, Soria, León, Ourense, Palencia y Burgos.