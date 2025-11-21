Suben un 7,4% las ventas del sector servicios en septiembre y crece un 0,4% la ocupación

Archivo - Clientes de un bar en una terraza de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El sector servicios registró de Castilla y León un aumento de su facturación del 7,4 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2024, medio punto por debajo de la media que repuntó un 7,9 por ciento, tasa más de cinco puntos superior en este caso a la del mes anterior y la más elevada desde abril del año pasado, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado el quinto mejor dato en la evolución de la facturación del sector servicios del país que creció en todas las comunidades autónomas con La Rioja (12,8 por ciento), Galicia (10,7 por ciento) y Comunidad de Madrid (10,2 por ciento) a la cabeza. Por su parte, Extremadura (4,0 por ciento), Comunitat Valenciana y Principado de Asturias (4,8 por ciento ambas) registraron los menores incrementos.

Y en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,6 por ciento en Castilla y León, por encima en este caso de la media (4,7 por ciento).

Por su parte, la ocupación del sector servicios aumentó un 0,4 por ciento en términos interanuales, menos de la mitad que en España (1,2 por ciento) y ha caído cuatro décimas respecto al mes precedente cuando en el resto del país ha aumentado seis décimas. En lo que va de año la creación de empleo del sector es positiva en Castilla y León (0,7 por ciento), la mitad que en España (1,4 por ciento).

A nivel nacional con el avance de septiembre, las ventas del sector servicios encadenan 18 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el noveno mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,5% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,5% en septiembre en tasa interanual, porcentaje una décima superior al de agosto. Con este repunte, la serie corregida también encadena 18 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se dispararon un 1,1%, su segunda mayor alza mensual del año tras la de enero (+1,2%). Con el de septiembre, la facturación de los servicios suma dos meses consecutivos de incrementos.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el noveno mes del año respecto a septiembre de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en agosto. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.